Москва, , 10:05 — REGNUM 24 апреля состоится финал всероссийского фестиваля по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode 5.0, который проводит МФТИ совместно с 16 ведущими вузами России общественными организациями, кванториумами и IT-парками. Предполагается, что в завершающем этапе фестиваля — чемпионате по алгоритмическому программированию — примут участие несколько тысяч IT-специалистов, студентов и школьников. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Впервые за два года существования RuCode большая часть вузов-организаторов проведёт чемпионат, в том числе, и в офлайне. В подмосковном Физтехе, а также в Красноярске, Иркутске, Томске, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Ижевске, Нижнем Новгороде, Курске, Петрозаводске откроются очные площадки.

«Приятно, что в этом году больше партнеров-соорганизаторов решили провести чемпионат «вживую». С одной стороны, есть и объективные причины – практически все ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, сняты. В то же время, это говорит и о том, что наш фестиваль не стоит на месте, а развивается. В каждом из городов, где будут организованы очные точки заключительного этапа, мы ожидаем около 50-100 участников», — отметил основатель фестиваля RuCode, директор Центра развития IT-образования МФТИ и почётный работник сферы молодёжной политики Алексей Малеев .

По его словам, проведение финала фестиваля в офлайне также позволит вузам пригласить в гости СМИ, представителей ИТ-индустрии и местных властей. «Не секрет, что иногда не хватает прямого контакта, и я рад, что RuCode может помочь в его установлении», — добавил Алексей Малеев.

Участие в чемпионате по алгоритмическому программированию бесплатное. Любой желающий может заявить команду, пригласив не более двух товарищей, на сайте фестиваля rucode. net. Участников поделят на две группы в зависимости от уровня: в А/В попадут опытные программисты, а в C/D – начинающие.

При этом открытый чемпионат RuCode — это именно красивое завершение составного и интересного мероприятия. Фестиваль по-прежнему является уникальным в своём роде мероприятием, которое объединяет в себе и образовательную, и соревновательную части. На первом этапе все желающие могли пройти бесплатные курсы по программированию и искусственному интеллекту. В них приняло участие более 7000 человек. Для «продвинутых» во второй половине марта и апреле были приготовлены интерактивные интенсивы с ведущими преподавателями по искусственному интеллекту, экспертами ведущих IT-компаний, топовыми тренерами по программированию.

В подготовке программы RuCode приняли активное участие индустриальные партнеры фестиваля: компании Яндекс и «Сбер», а также Deep Learning School МФТИ, Институт Искусственного Интеллекта AIRI и «Лаборатория блокчейн-технологий АНО «Идея».

Что касается открытого чемпионата RuCode 24 апреля, за его ходом можно будет следить в прямой интернет-трансляции, которая будет вестись с 10 утра и до позднего вечера. Помимо освещения собственно контеста в режиме онлайн, зрителям будут предложены беседы с гостями прямого эфира: организаторами и партнёрами фестиваля. Основная тема дня – IT-образование в России.