Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM Жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в угоне автомобиля. Об этом сообщает УМВД по городу.

Угон автомобиля TheDigitalWay

Машина пропала в марте во дворе одного из строений в Октябрьском районе Екатеринбурга. Сотрудники полиции провели комплекс розыскных мероприятий. В результате был задержан местный житель. Молодой человек дал признательные показания. Он собирался заработать на продаже украденного автомобиля.

По факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.