Ярославль, 18 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Ярославле в суд передано уголовное дело о хищении бюджетных денег при проведении международного спортивного соревнования. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идёт об организации матча «Россия — Финляндия» в рамках Еврохоккейтура, который проходил в Ярославле в 2019 году.

При подготовке к нему ГАУ «Региональный центр спортивной подготовки» заключило контракт с индивидуальным предпринимателем «по обеспечению визита спортивной делегации иностранного государства: гостиничное, транспортное обслуживание и питание».

«Данные услуги индивидуальным предпринимателем предоставлены не были, бюджетные денежные средства переданы одному из обвиняемых. Фактически организацию пребывания иностранной делегации выполнила общероссийская общественная организация. Впоследствии обвиняемые из данных структур уволены», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

В мошенничестве обвинили бывшего директора «Регионального центра спортивной подготовки» и бывшего заместителя директора департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политики. Как полагает следствие, 1,1 млн рублей были похищены.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.