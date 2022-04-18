Париж, 18 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Почти 37% сторонников кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона заявили, что не отдадут голос ни за одного из кандидатов во втором туре выборов президента, передает BFM TV.

Blandine Le Cain Жан-Люк Меланшон

Политическая партия «Неподчинившаяся Франция» призвала тех, кто поддержал Жан-Люка Меланшона в первом туре, принять участие в консультации, чтобы выяснить, куда пойдет их голос во втором туре.

Результаты были опубликованы на сайте кампании бывшего кандидата. Из 215 292 участников 37,65% заявили, что не проголосуют ни за одного из кандидатов второго тура, 33,40% намерены проголосовать за Эммануэля Макрона и 28,96% заявили, что не пойдут на выборы.

Напомним, во второй тур выборов во Франции, который состоится 24 апреля, прошли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.