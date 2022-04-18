Псков, , 10:13 — REGNUM В Псковской области 18 апреля отмечают День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере — День воинской славы России. Это событие, произошедшее в 1242 году, остановило военную экспансию Запада на русские земли.

Монумент «Ледовое побоище» на горе Соколиха под Псковом Culture.ru

Как сообщили в «Псковском агентстве информации», на горе Соколихе в Псковском районе в 12:00 возложат гирлянду воинской славы к монументу «Ледовое побоище». В памятной акции примут участие работники администрации Псковской области и района, военнослужащие Псковского гарнизона, а также воспитанники патриотических клубов и школьники.

Ранее состоялся традиционный турнир по самбо, приуроченный к памятной дате. Помимо жителей Псковской области в нём также приняли участие и представители Ленинградской и Новгородской областей.

В Псковской области также традиционно проводили военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище». Однако в прошлом году его пришлось отменить из-за эпидобстановки. В этом году организаторы не сообщали о его проведении.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин откроет мемориал «Князь Александр Невский с дружиной» на Псковщине