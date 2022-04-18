Псков, 18 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Псковской области 18 апреля отмечают День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере — День воинской славы России. Это событие, произошедшее в 1242 году, остановило военную экспансию Запада на русские земли.

Culture.ru Монумент «Ледовое побоище» на горе Соколиха под Псковом

Как сообщили в «Псковском агентстве информации», на горе Соколихе в Псковском районе в 12:00 возложат гирлянду воинской славы к монументу «Ледовое побоище». В памятной акции примут участие работники администрации Псковской области и района, военнослужащие Псковского гарнизона, а также воспитанники патриотических клубов и школьники.

Ранее состоялся традиционный турнир по самбо, приуроченный к памятной дате. Помимо жителей Псковской области в нём также приняли участие и представители Ленинградской и Новгородской областей.

В Псковской области также традиционно проводили военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище». Однако в прошлом году его пришлось отменить из-за эпидобстановки. В этом году организаторы не сообщали о его проведении.