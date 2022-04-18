Рига, , 10:01 — REGNUM Весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022, в котором будут принимать участием подразделения НАТО, начался 18 апреля во всех регионах Латвии, он продлится до 25 мая. Об этом 18 апреля сообщает агентство BNS.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что главной целью этих маневров является улучшение интеграцию национальных и союзных сил для обороны, и добавляется, что в первом этапе учений примут участие военные США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

Также указывается, что, кроме латвийских подразделений, в Namejs 2022 будут задействованы подразделения, развернутые в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляющие десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию. Общее число военных из других стран на указанных учениях составит порядка 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля у побережья Калининградской области прошли тактические учения ракетных кораблей Балтийской военно-морской базы Балтийского флота (БФ) по уничтожению морских и береговых целей.