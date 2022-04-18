Рига, 18 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022, в котором будут принимать участие подразделения НАТО, начался 18 апреля во всех регионах Латвии, он продлится до 25 мая. Об этом 18 апреля сообщает агентство BNS.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что главной целью этих маневров является улучшение интеграции национальных и союзных сил для обороны, и добавляется, что в первом этапе учений примут участие военные США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

Также указывается, что кроме латвийских подразделений в Namejs 2022 будут задействованы подразделения, развернутые в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляющие десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию. Общее число военных из других стран на указанных учениях составит порядка 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля у побережья Калининградской области прошли тактические учения ракетных кораблей Балтийской военно-морской базы Балтийского флота (БФ) по уничтожению морских и береговых целей.