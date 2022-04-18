Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM В Екатеринбурге строители начали сносить здание в стиле конструктивизма, расположенное на Азина, 18. Вокруг дома появился забор, на территории работает спецтехника, пишут СМИ.

Снос дома (сс) Momentmal

Трехэтажный дом построен в 1934 году. Ранее здесь располагалось общежитие молокозавода. Здание планировали снести еще в 2016 году. Однако в 2018 году на нем появилась табличка. Сообщалось, что дом отреставрирует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание является аварийным. В реестр объектов культурного наследия оно не входит. Стоимость работ по сносу оценили в 6 млн рублей.