Оренбург, 18 апреля 2022, 10:00 — REGNUM На территории Оренбургской области на утро 18 апреля остается зарытыми 13 низководных мостов. Причиной тому является паводок. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Кроме того, вне доступа остаётся один участок дороги. Через проезжую часть происходит перелив талых вод. На всех закрытых участках установлены временные дорожные знаки и ограждения.
Напомним, 14 апреля в регионе затопило мост через реку Орь на трассе Орск — Джанаталап. Ранее из-за паводка размыло плотину возле села Пустобаево.
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