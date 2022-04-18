Оренбург, , 10:00 — REGNUM На территории Оренбургской области на утро 18 апреля остается зарытыми 13 низководных мостов. Причиной тому является паводок. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Паводок ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Кроме того, вне доступа остаётся один участок дороги. Через проезжую часть происходит перелив талых вод. На всех закрытых участках установлены временные дорожные знаки и ограждения.

Напомним, 14 апреля в регионе затопило мост через реку Орь на трассе Орск — Джанаталап. Ранее из-за паводка размыло плотину возле села Пустобаево.

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