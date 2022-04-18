Оренбург, 18 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области на утро 18 апреля остается зарытыми 13 низководных мостов. Причиной тому является паводок. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Паводок

Кроме того, вне доступа остаётся один участок дороги. Через проезжую часть происходит перелив талых вод. На всех закрытых участках установлены временные дорожные знаки и ограждения.

Напомним, 14 апреля в регионе затопило мост через реку Орь на трассе Орск — Джанаталап. Ранее из-за паводка размыло плотину возле села Пустобаево.