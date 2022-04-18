Москва, , 10:00 — REGNUM Оборот торговли между Москвой и Индией в 2021 году вырос почти на 63% по сравнению с 2020 годом и достиг $2,3 млрд, сообщается на сайте мэра столицы.

Индия (сс) Peter Haden

В 2021 году Москва увеличила поставки продукции промышленного сектора в Индию на 46,1%, до $955 млн. Такая динамика связана с высокими темпами роста экспорта различных электрических устройств.

Объем импорта из Индии в Москву в 2021 году составил почти $2,2 млрд. В основном столица закупала лекарства, одежду, электрические устройства и аппаратуру связи и др.

Товарооборот между Россией и Индией в 2021 году увеличился на 46,5% по сравнению с 2020 годом, при этом треть от него пришлась на Москву.

ИА REGNUM ранее сообщало, товарооборот между Россией и Индией в 2021 году достиг рекордных показателей.

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