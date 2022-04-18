Донецк, 18 апреля 2022, 09:59 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков побывал в Донбассе и передал руководству республики гуманитарную помощь для пострадавших от военных действий жителей Донецкой Народной Республики. На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным Коков обсудил вопросы оказания помощи в дальнейшем.
Помимо этого, Кабардино-Балкарией был передан новый автомобиль скорой медицинской помощи и предложена медицинская помощь специалистов института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, в том числе и за пределами ДНР. Были обсуждены также вопросы отдыха детей из ДНР в санаториях Кабардино-Балкарии.
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