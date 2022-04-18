Донецк, , 09:59 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков побывал в Донбассе и передал руководству республики гуманитарную помощь для пострадавших от военных действий жителей Донецкой Народной Республики. На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным Коков обсудил вопросы оказания помощи в дальнейшем.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

«Речь, в первую очередь, о гуманитарной помощи, очередная колонна которой в объеме 100 тонн выехала из Нальчика на Донбасс вчера вечером. Также передал Денису Владимировичу документ на 20 тонн груза, который включает лекарства, медицинские принадлежности, автономные источники электроэнергии, продукты питания и предметы первой необходимости», — написал Коков в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Кабардино-Балкарией был передан новый автомобиль скорой медицинской помощи и предложена медицинская помощь специалистов института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, в том числе и за пределами ДНР. Были обсуждены также вопросы отдыха детей из ДНР в санаториях Кабардино-Балкарии.

Читайте также: Кабардино-Балкария собрала для Донбасса 100 тонн гуманитарной помощи