Мариуполь, ДНР, 18 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В настоящее время в порту Мариуполя, который перешёл под контроль войск России и ДНР, находятся как минимум два грузовых судна. Об этом свидетельствуют кадры, снятые с беспилотника над акваторией порта.

Mtu.gov.ua Морской торговый порт в Мариуполе

Судя по очертаниям, суда похожи на сухогрузы, они стоят у одного пирса. Рядом, вероятно, находятся два буксира. Также на кадрах видно, что портовые краны на причалах при этом не завалены, а на берегу в отдалении от них заметен дым.

Кроме того, оператору удалось зафиксировать крупные масляные пятна на воде и дым на берегу, пишет РИА Новости. Он также сообщил, что над самим портом установлена беспилотная зона, поэтому он вёл съемку на удалении.

Ранее по теме: Торговый порт Мариуполя полностью освобождён — Минобороны

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в городе Мариуполе полностью освобождён от нацистов украинской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) морской торговый порт. В результате были освобождены все иностранные заложники из числа экипажей судов, которые удерживались нацистами.

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