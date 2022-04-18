Екатеринбург, 18 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге судебные приставы опечатали сауну. Причиной стала антисанитария. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Сауна

Работу сауны приостановили на 30 суток. На заведение пожаловались жители многоквартирного дома, в котором она расположена. Судебные приставы провели проверку. Оказалось, что сауна работает с нарушениями. В частности, не осуществляется контроль за качеством воды, не производится дезинфекция помещения. Чистое белье в заведении хранится в шкафу с другими вещами.

Судебные приставы Орджоникидзевского района приостановили деятельность сауны. Владельцу грозит административная ответственность.