Москва, 18 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Европе переживают очередной приступ ненависти к могилам советских воинов-освободителей, заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Воин-освободитель

«В Европе – очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей. В массовом порядке сносят памятнике в Польше, осквернили мемориалы в Литве, Болгарии, Германии. Нет предела безумию и одичанию», — сказал он РИА Новости.

По его словам, это может привести к взращиванию поколения с человеконенавистническими идеями.

«Подобное беспамятство взращивает новые поколения рабов, склонных к человеконенавистническим идеям. И эти поколения будут продолжать противостоять России, видеть в ней потенциального врага», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Брод заявил, что этнические русские и русскоязычные все чаще сталкиваются с проявлениями ксенофобии за границей.

Читайте также: Член СПЧ заявил о росте русофобии в мире