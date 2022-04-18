Уфа, , 09:55 — REGNUM Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб инспектор ДПС, устанавливают в Башкирии. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП (сс) putevodnik

Сообщается, что ДТП произошло в Иглинском районе около 22:30 часов на 1507 км автодороге М-5 «Урал».

По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Niva наехал на 32-летнего инспектора отдельного батальона ДПС, который нес службу на данном участке автотрассы.

Сообщается, что 32-летний сотрудник ГИБДД был срочно госпитализирован. Но несмотря на все усилия врачей инспектор скончался.

Руководство и личный состав МВД по Башкирии и ГИБДД МВД по региону выражают соболезнования родным, близким и коллегам инспектора.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.