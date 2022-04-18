Москва, 18 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России продлен до 25 апреля. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Росавиации.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что остальные российские аэропорты и в том числе — международные, работают в обычном режиме.

Кроме того, указывается, что российским авиаперевозчикам рекомендуется использовать для перевозки пассажиров альтернативные маршруте через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины несут серьёзные потери.