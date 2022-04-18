Сеул, , 09:52 — REGNUM В первом квартале 2022 года экспорт товаров малых и средних предприятий (МСП) Южной Кореи составил $30,4 млрд, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Южная Корея (с) ИА REGNUM

По их словам, это самый высокий показатель с 2010 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Экспорт пластиковых изделий вырос на 6,2%, фармацевтических препаратов — на 12,3%, автозапчастей — на 0,6%. Однако экспорт косметики, напротив, упал на 9%.

Поставки в Китай выросли на 5,3%, до $5,72 млрд, в США — до $4,45 млрд, во Вьетнам — до $2,95 млрд, в Японию — до $2,91 млрд.