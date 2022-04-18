Петропавловск-Камчатский, , 09:51 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском днём 18 апреля стая бесхозных собак напала на 9-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Собака Dineshraj Goomany

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Ребёнок возвращался домой из школы. Собаки набросились на девочку и успели искусать различные части тела. Стаю отогнали очевидцы, которые доставили ребёнка в больницу. Тяжесть причиненного вреда здоровью устанавливается.

«В настоящее время следствием устанавливаются детали случившегося, а также лица, ответственные за отлов бесхозных собак в указанном районе краевого центра, расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве

Как сообщало ИА REGNUM, в Илекском районе Оренбургской области полиция проводит проверку по факту нападения собаки на ребёнка 2020 года рождения.