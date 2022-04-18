Абакан, 18 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В выходные дни (16-17 апреля) в Хакасии сильно горел лес. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

ИА REGNUM Лесной пожар

По данным специалистов, к всплеску лесных пожаров в выходные привели сильный ветер, аномальная для апреля жара и человеческий фактор. Возгорания были зафиксированы сразу в трёх районах – Боградском, Усть-Абаканском и Ширинском.

К утру 18 апреля ликвидированы лесные пожары в Манском и Усть-Абаканском лесничествах на площадях 45 и 5 га соответственно. Угрозы населённым нет. Причина обоих пожаров – человеческий фактор.

В Усть-Абаканском районе тушат лесной пожар в Биджинском участковом лесничестве. Площадь возгорания, действующего примерно в 5 км от деревни Биджа, составляет 36 га. Огонь перекинулся на земли лесного фонда с земель иных категорий.

В Туимском и Боградском лесничествах продолжают действовать два крупных лесных пожара. Возгорания зарегистрированы в Туимском лесничестве в 3 км от населённого пункта Чалгыстаг на площади более 900 га и в Сонском участковом лесничестве – на площади около 200 га. Оба пожара начались 16 апреля. Возгорание произошло от железнодорожных путей и перекинулось на лес. Угрозы населённым пунктам нет.

17 апреля в Туимском лесничестве был зафиксирован ещё один лесной пожар на площади примерно 15 га. Огонь перешёл с сопредельной территории.

На утро 18 апреля общая площадь лесного фонда, пройденная огнём, превысила 1300 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии действует особый противопожарный режим.

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