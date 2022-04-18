Элиста, , 09:50 — REGNUM Пассажиры рейсового автобуса Элиста — Санкт-Петербург, попавшего в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области, прибыли в город на Неве. Об этом 18 апреля в своём телеграм-канале министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии Антон Рубанов.

Санкт-Петербург Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Автобус с нашими пассажирами благополучно прибыл в город Санкт-Петербург», — написал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, смертельная авария на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области произошла вечером 16 апреля. В результате столкновения микроавтобуса и рейсового автобуса два человека скончались на месте происшествия, 13 человек были доставлены в больницу, на месте была оказана медицинская помощь двум пострадавшим. Спустя несколько часов в больнице скончался один из пострадавших.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербург выехали жители Калмыкии, попавшие в ДТП в Воронежской области