Якутск, , 09:57 — REGNUM Избранные в Госдуму РФ по партийным спискам представители Якутии показали свои доходы и имущество. Никто из них не отличился высоким уровнем заработка или существенным увеличением его размера. Официальные декларации опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Федот Тумусов Duma.gov.ru

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Избранная депутатом в прошлом году экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди») заработала 3,55 млн рублей, её супруг — 1,75 млн. Чета владеет тремя земельными участками площадью 800−1400 кв. метров, двумя жилыми домами (один площадью 32,8, другой — 205 кв. метров), а также квартирой в 48,4 кв. метра. Ещё одна квартира находятся в безвозмездном пользовании у супруга депутата, ему также принадлежит легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Доход Сарданы Авксентьевой снизился. В 2020 году, судя по её предвыборной декларации, она заработала 5 млн рублей.

Заработок представителя СРЗП Федота Тумусова за год вырос с 5,3 до 6,1 млн рублей. В собственности у него автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, квартиры площадью в 309 и 66 кв. метров находятся в пользовании.

Галина Данчикова («Единая Россия») задекларировала доход в сумме 6,1 млн рублей, чуть больше, чем в 2020 году. У неё по-прежнему нет никакой собственности, только две квартиры в найме, их площадь — 152,2 и 80,8 кв. метра.

Доход представляющего Забайкальский край от СРЗП якутянина Юрия Григорьева составил 1,7 млн рублей, его жены — 272 тыс. рублей. У супружеской пары трое детей и нет недвижимости в собственности. В безвозмездном пользовании у семьи находятся две квартиры в 224 и 128,5 кв. метра. Жена парламентария владеет автомобилем INFINITI QX50.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы депутата от КПРФ Петра Аммосова, избранного в Госдуму РФ по одномандатному округу Якутии, возросли с 533 тыс. рублей в 2020 году до 1,96 млн рублей в 2021.