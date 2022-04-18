Пономарёвский район, Оренбургская область, 18 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области в больницу с отравлением химическим веществом доставлен ребенок в возрасте полутора лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Bryansku.ru Скорая помощь

Несчастный случай произошел в Пономарёвском районе. Выяснилось, что ребенок прогрыз тюбик клея и проглотил содержимое.

По факту отравления полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.