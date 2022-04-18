Пекин, 18 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Конфликт на Украине выгоден для США. Вашингтон рассчитывает, что боевые действия затянутся надолго, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Авторы статьи отмечают, что после начала украинского кризиса почти все действия Соединённых Штатов сводились к затягиванию конфликта. Для этого были запущены все виды мобилизации, предпринимались «усилия».

Издание пишет, что «хаос» выгоден американским производителям оружия. Их акции заметно растут в цене на фоне конфликта. Кроме того, США манипулируют Европой и НАТО в условиях «российской угрозы», и получают от этого «геополитические дивиденды».

«Военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром продления конфликта», — к такому выводу приходят в редакции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайское издание предупредило об опасных последствиях решения США поставить Украине тяжёлое вооружение.

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