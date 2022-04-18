Москва, 18 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует создать национальную систему защиты защиты российских ресурсов от DDoS-атак, идущих из-за рубежа, сообщается 18 апреля на сайте Forbes.

Christopher Schirner Хакер

Идея создать систему защиты защиты российских ресурсов от DDoS-атак возникала после того. как в марте 2022 года Минцифры РФ зафиксировало «беспрецедентные кибератаки» на сайты органов власти, сайт банков и т.д.

В панах Роскомнадзора модернизировать оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), которое используется для исполнения закона о суверенном интернете. Национальная система может появиться осенью 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, количество хакерских атак с целью довести вычислительную систему до отказа (DDoS) в последнем квартале 2019 года выросло почти на 50%.

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