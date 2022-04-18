Москва, 18 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Копии архивных документов, которые свидетельствуют о мужестве и героизме зафронтовых агентов советской военной контрразведки «Смерш», внесших большой вклад в борьбу с разведывательно-диверсионными подразделениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, опубликовала российская ФСБ.

Отряд СМЕРШ

Как указывают историки спецслужб, слова которых приводит РИА Новости, в СССР в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, которые немецкие нацисты отработали в течение многих лет в разных странах.

Также отмечается, что главным достижением «Смерш» является то, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб, так как ни один стратегический план советского командования враг не узнал. При этом в рядах Красной армии и в ее тылу не произошло ни одного антисоветского выступления.

Кроме того, уточняется, что «Смерш» в первую очередь боролся против подрывной деятельности абвера – подразделения верховного командования вермахта, которое занималось разведкой, контрразведкой и организацией диверсий в тылу Красной армии.

В то же время, эффективность работы спецслужб нацистской Германии по созданию разведывательно-диверсионной резидентуры в тылу СССР, по их собственным оценкам, являлась невысокой. Так, в первой половине 1942 года треть германских агентов после перехода линии фронта спешила добровольно сдаться представителям советских властей.

Помимо того, указывается, что одной из наиболее результативных зафронтовых операций советских военных контрразведчиков в первые годы войны стало внедрение агента «Михайлова» (Алексея Семеновича Соболева) в Смоленскую разведывательно-диверсионную школу, которая была подчиненна диверсионная «Абверкоманда 203» («АК 203») при разведотделе группы армий «Центр», осуществлявшей подготовку и заброску разведчиков-диверсантов в прифронтовую полосу и советский тыл.

После перехода линии фронта в Вяземский лагерь военнопленных, «Михайлов» смог заинтересовать немецкую разведку и был вначале зачислен в подразделение «Русской освободительной армии» генерала Власова, а затем в качестве курсанта – в Смоленскую диверсионную школу. Там он убедил 12 курсантов после переброски в тыл СССР вместо выполнения заданий врага явиться с повинной в советские органы госбезопасности и поручил одному из них передать военной контрразведке свой письменный отчет о проделанной за линией фронта работе.

Кроме того, «Михайлов» смог убедить сотрудничать с ним агента абвера, бывшего начальника штаба батальона Красной армии Петра Марковича Голокоза, также сумевшего отговорить 17 курсантов отказаться от проведения диверсий в советском тылу. При этом Соболев и Голокоз внедряли своих людей для обеспечения сдачи диверсантов сотрудникам советской контрразведки в каждую забрасываемую немцами в тыл СССР группу.

Затем, в конце января 1943 года, «Михайлов» был переправлен на «Большую землю» с ценными сведениями о Смоленской диверсионной школе абвера, Голокоз еще некоторое время оставался в школе, занимался перевербовкой агентов абвера и помогал партизанам раздобыть оружие.

Также в июле 1943 года он смог предупредить партизан 1-й Белорусской партизанской бригады о готовящейся оккупантами карательной экспедиции и вывести отряд карателей под огонь партизан. В результате этого 84 немца были взяты в плен, а Голокоз переправили за линию фронта.

Отметим, Главное управление контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР и Управление контрразведки «Смерш» Наркомата военно-морского флота СССР были образованы 19 апреля 1943 года постановлением Совета народных комиссаров СССР вместо упраздненного Управления особых отделов Наркомата внутренних дел (военная контрразведка). Аббревиатура «Смерш» была взята от словосочетания «Смерть шпионам!».