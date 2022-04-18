Севастополь, 18 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Севастополя госпитализированы 27 человек за последние сутки, сообщили 18 апреля в департаменте здравоохранения города. Накануне, 17 апреля, в больницы попали 22 человека с COVID-19

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Выписаны 10 пациентов. На данный момент в больницах находится 225 пациентов, из них 113 – с подтвержденным COVID-19», — сообщили в департаменте.

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, это на 16 случаев меньше, чем накануне. Скончался от осложнений на фоне инфекции ещё один пациент, ему был 71 год.

За весь период пандемии в Севастополе подтверждено 82 935 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 173 человек, скончались 2 314 пациентов.