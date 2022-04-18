Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в целях предупреждения ландшафтных пожаров запретили выжигать сухую траву и разводить костры. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской управлении по делам ГО и ЧС.

Противопожарная безопасность

Также под запрет попадают все виды работ с применением открытого огня и искрообразованием, сжигание мусора в лесу, на улицах, придомовых территориях и дачных участках, выжигание сухой травы и тростника у водоёмов. Нельзя также выбрасывать непотушенные сигареты и спички в траву и мусорные баки.

Особое внимание родителям стоит уделить детям и нелишним будет напомнить им о недопустимости детских шалостей с огнём.