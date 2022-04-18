Кабул, 18 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило об аресте женщины, которую обвиняют в убийстве собственной дочери. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Убийство

По данным МВД, она была задержана 17 апреля. Преступление было совершено в седьмом округе Кабула.

Арестованная созналась в содеянном. Мотив убийства пока не ясен. Других подробностей талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сообщили.

В последнее время в стране увеличилось число убийств на почве семейных разногласий, а также количество самоубийств.