Майкоп, 18 апреля 2022, 09:41 — REGNUM С начала проведения специальной военной операции России на Украине в Адыгею прибыли 484 переселенца из Донецкой и Луганской Народных Республик. Власти региона вместе с жителями Адыгеи оказывают всемерную помощь беженцам, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
На днях были сформированы продуктовые наборы для вынужденных переселенцев. Их развозят по адресам временного проживания беженцев. Всего было собрано около трех тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.
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