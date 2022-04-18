Майкоп, 18 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции России на Украине в Адыгею прибыли 484 переселенца из Донецкой и Луганской Народных Республик. Власти региона вместе с жителями Адыгеи оказывают всемерную помощь беженцам, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Оmskportal.ru Гуманитарная помощь для жителей Донбасса

На днях были сформированы продуктовые наборы для вынужденных переселенцев. Их развозят по адресам временного проживания беженцев. Всего было собрано около трех тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

«Мы сегодня начали развозить продуктовые наборы тем беженцам, которые находятся на территории Республики Адыгея. На сегодняшний день таких в нашем регионе 484 человека, из них 125 человек в городе Майкопе. Заранее по месту проживания мы фиксируем и число проживающих беженцев по адресу. Каждый продуктовый набор выдается на одного человека», — сообщил депутат города Майкопа Рамазан Афашагов, который является руководителем регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Читайте также: В Адыгее открыли пункты приема гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР