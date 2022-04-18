Пермь, 18 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Пермском крае после продолжительного тёплого периода, который длился с 9 по 15 апреля, началось продолжительное похолодание. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Наталья Диева Мокрый снег

Предстоящая неделя (18-24 апреля) будет прохладной и сухой. Влияние на погодные условия окажет блокирующий Скандинавский антициклон. Средняя температура воздуха ожидается на 2˚С ниже климатической нормы.

Ожидается, что понедельник (18 апреля) станет самым холодным днём недели. На крайнем юге и юго-западе региона может выпасть до 10 мм осадков в виде дождя с мокрым снегом. Осадки вероятны и в Перми во второй половине дня, а температура воздуха не превысит +5˚С (на севере будет до +7˚С).

Самым теплым днем станет суббота (23 апреля). В этот день воздух прогреется до +12˚С.

Синоптики отмечают, что на фоне прохладной и сухой погоды таяние снега с 18 по 24 апреля практически прекратится. Существенных подъемов уровней воды в реках не ожидается.