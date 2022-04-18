Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Служебная полицейская собака по кличке Кадис помогла правоохранительным органам оперативно задержать мужчину, заподозренного в убийстве молодой женщины, тело которой нашли в квартире в центре Петербурга, сообщили 18 апреля ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и Ло. Полицейская собака Кадис с инспектором-кинологом Ольгой Филипповой.

Тело 28-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями нашли около полудня 16 апреля в квартире дома 4 по Большой Московской улице в центре Северной столицы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, погибшая предоставляла платные интимные услуги. Потому под подозрения попали клиенты убитой. По видеозаписям с камер наружного наблюдения был определен маршрут, по которому предполагаемый злоумышленник скрылся. После чего на след преступника вышли полицейская собака по кличке Кадис с инспектором-кинологом Ольгой Филипповой.

«После взятия образца запаха из квартиры собака уверенно взяла след и довела полицейских до квартиры дома 87 по набережной реки Фонтанки. Там, по месту своего проживания, был задержан 23-летний петербуржец, уроженец города Набережные Челны, работающий доставщиком еды», — рассказали в Главке МВД.

По оперативным данным, задержанный пришел к потерпевшей как клиент. В какой-то момент он решил ее ограбить, однако женщина оказала ему активное сопротивление. Мужчина нанес ей множественные колото-резанные ранения и сбежал.

«Подозреваемый передан в следственные органы для принятия процессуального решения», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что между домом, где произошло убийство, и домом, где был задержан подозреваемый, расстояние составляет более полутора километров, в том числе по мосту через Фонтанку и оживленным улицам. Однако это не помешало Кадису уверенно держать след.