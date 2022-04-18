Уфа, 18 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Работникам предприятия погасили задолженность по заработной плате на сумму свыше 84 млн рублей только после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

Сотрудники прокуратуры г. Уфы провели проверку соблюдения трудового законодательства публичного акционерного общества.

В результате они установили, что фирма не выплатила более 2,5 тысяч сотрудникам зарплату за январь 2022 года. При этом общая сумма задолженности составила свыше 84 млн рублей.

По данному факту в отношении заместителя генерального директора организации было возбуждено дело об административном правонарушении по признакам невыплаты заработной платы. Также сотрудники прокуратуры внесли представление руководителю предприятия.

«Благодаря прокурорскому вмешательству права работников восстановлены, задолженность полностью погашена», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сократилось число фирм-банкротов с долгом по зарплате.