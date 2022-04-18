Луганск, , 09:36 — REGNUM Вооружённые силы Украины несут серьёзные потери. Об этом 18 апреля заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Противник несёт колоссальные потери в живой силе и технике. Он тщательно скрывает эти потери», — заявил в стриме «Летучка» Марочко.

По его словам, если силы Народной милиции и российские военнослужащие будем продолжать в таком темпе, то скоро на тех участках местности, где ведутся бои, не останется ни одного нациста. С начала недели на территории ЛНР уничтожен целый батальон, указал Марочко.

Он подчеркнул, что реальные потери украинской армии могут быть втрое выше, чем официально заявленные Министерством обороны России.

«Их просто бросают в мясорубку. Мы «перемалываем» здесь всё то, что приходит с материковой Украины. Радости от этого мало, мы этого делать не хотим», — сказал представитель Народной милиции.

Он добавил, что это уже вопросы «к тем командирам ВСУ, которые отдают преступные приказы».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в ходе российской военной спецоперации потеряли до 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными. При этом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг эти данные, назвав реальные цифры потерь. По его словам, на сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек, включая представителей ВСУ, Нацгвардии Украины и иностранных наёмников.

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