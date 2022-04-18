Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM В Петербурге в ходе конкурса на разработку концепции благоустройства Линейного парка рассмотрели идеи его будущего облика. Об этом сообщил глава городского комитета по благоустройству Василий Пониделко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Расположение Линейного парка в Санкт-Петербурге Скриншот страницы Василия Пониделко в социальной сети «ВКонтакте»

Линейный парк станет новым общественным пространством на Васильевском острове. Его протяжённость составит 3,5 км, а располагаться пространство будет вдоль морской набережной.

Благодаря интересным работам архитекторов, не территории будущего парка могут появиться и зелёный мост, и сухие фонтаны и даже светящиеся зайцы. Это наработки будут учтены при финальном проектировании парка.

Напомним, ранее в Петербурге анонсировали появление культурно-развлекательного интерактивного центра сказок А. С. Пушкина. Объект должен быть завершён в 2025 году.

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