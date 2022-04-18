Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Петербурге в ходе конкурса на разработку концепции благоустройства Линейного парка рассмотрели идеи его будущего облика. Об этом сообщил глава городского комитета по благоустройству Василий Пониделко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот страницы Василия Пониделко в социальной сети «ВКонтакте» Расположение Линейного парка в Санкт-Петербурге

Линейный парк станет новым общественным пространством на Васильевском острове. Его протяжённость составит 3,5 км, а располагаться пространство будет вдоль морской набережной.

Благодаря интересным работам архитекторов не территории будущего парка могут появиться и зелёный мост, и сухие фонтаны, и даже светящиеся зайцы. Эти наработки будут учтены при финальном проектировании парка.

Напомним, ранее в Петербурге анонсировали появление культурно-развлекательного интерактивного центра сказок А. С. Пушкина. Объект должен быть завершён в 2025 году.