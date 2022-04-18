Воронеж, , 09:35 — REGNUM С церемоний поднятия государственного флага Российской Федерации началось в школах Воронежской области утро 18 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церемония поднятия государственного флага России в школе №102 Воронежа Телеграммное-канал правительства Воронежской области

Церемонии поднятия флагов под государственный гимн состоялись в школах областного центра и районов Воронежской области. Фото и видео размещены в телеграм-канале правительства Воронежской области

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил начинать с поднятия государственного флага России занятия в школах Воронежской области.