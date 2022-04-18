Чита, 18 апреля 2022, 09:35 — REGNUM Митинг в поддержку решений Президента РФ и наших солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, в рамках автопробега «Zа мир без нацизма!» прошёл на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Туда же прибыла колонна брендированных машин первомайского автопробега, организованного Федерацией независимых профсоюзов России. Подробности 18 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов
Губернатор Забайкалья Александр Осипов
Правительство Забайкалья

«Благодарю всех людей труда, потому что настоящее братство, настоящие искренние отношения базируются на основных человеческих ценностях. Одни из них – это труд, сотрудничество, созидание и действия на благо людей. Желаю всем участникам хорошего настроения, боевого содружества», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Напомним, что акция стартовала 12 апреля на центральной площади Владивостока и завершится 9 мая в Волгограде. Участниками автопробега и сопутствующих митингов станут тысячи профсоюзных лидеров и активистов из всех регионов России.

«Традиционно во время первомайских акций профсоюзы говорят o достойной заработной плате, поддержке создания новых рабочих мест, борьбе с безработицей и бедностью. Но сегодня мы собрались на акцию, которая посвящена патриотизму, поддержке спецоперации, проводящийся вооруженными силами России, поддержке президента и непринятию радикального национализма, нацизма, который овладел сознанием значительной части населения нашей братской страны Украины. Надеемся, что это будет развеяно, и наши братские народы вновь будут жить в мире и согласии.

Мы не должны забывать o том, что против нашей страны введены жесткие санкции. […] Если мы будем едины, то мы выдержим любые санкции. За мир, труд, май и мир без нацизма!» — сказал руководитель автопробега Александр Шершуков.

Как сообщало ИА REGNUM, автопробег «Zа мир без нацизма!» — одна из самых масштабных акций в истории профсоюзов России. Автоколонна направилась в Новосибирск, пройдет через Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и множество других городов. В каждом округе страны к автоколонне добавятся еще по пять машин. Первомай участники автопробега встретят в Москве. А 9 мая объединенная профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград.

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