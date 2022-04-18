Чита, 18 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Митинг в поддержку решений Президента РФ и наших солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, в рамках автопробега «Zа мир без нацизма!» прошёл на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Туда же прибыла колонна брендированных машин первомайского автопробега, организованного Федерацией независимых профсоюзов России. Подробности 18 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Губернатор Забайкалья Александр Осипов

«Благодарю всех людей труда, потому что настоящее братство, настоящие искренние отношения базируются на основных человеческих ценностях. Одни из них – это труд, сотрудничество, созидание и действия на благо людей. Желаю всем участникам хорошего настроения, боевого содружества», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Напомним, что акция стартовала 12 апреля на центральной площади Владивостока и завершится 9 мая в Волгограде. Участниками автопробега и сопутствующих митингов станут тысячи профсоюзных лидеров и активистов из всех регионов России.

«Традиционно во время первомайских акций профсоюзы говорят o достойной заработной плате, поддержке создания новых рабочих мест, борьбе с безработицей и бедностью. Но сегодня мы собрались на акцию, которая посвящена патриотизму, поддержке спецоперации, проводящийся вооруженными силами России, поддержке президента и непринятию радикального национализма, нацизма, который овладел сознанием значительной части населения нашей братской страны Украины. Надеемся, что это будет развеяно, и наши братские народы вновь будут жить в мире и согласии.

Мы не должны забывать o том, что против нашей страны введены жесткие санкции. […] Если мы будем едины, то мы выдержим любые санкции. За мир, труд, май и мир без нацизма!» — сказал руководитель автопробега Александр Шершуков.

Как сообщало ИА REGNUM, автопробег «Zа мир без нацизма!» — одна из самых масштабных акций в истории профсоюзов России. Автоколонна направилась в Новосибирск, пройдет через Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и множество других городов. В каждом округе страны к автоколонне добавятся еще по пять машин. Первомай участники автопробега встретят в Москве. А 9 мая объединенная профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград.

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