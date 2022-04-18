Москва, 18 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 апреля, сообщили 18 апреля в Росавиации.

Самолет

«До 25 апреля 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.