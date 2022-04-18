Ростов-на-Дону, , 09:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону бывшие руководители отдела по расследованию преступлений и отделения по расследованию имущественных преступлений городского управления МВД России ответят в суде за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Материалы уже направлены в суд, информирует объединённая пресс-служба судов Ростовской области.

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Следователи полагают, что пойти на преступление подчинённой поручил начальник отдела. По указанию руководства следователь 11 июля 2020 года сфабриковала доказательства по уголовному делу, которое вела. По некоторым данным, это позволило изъять со склада в Азове вещи бизнесмена на сумму около 2 млн рублей.

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