Москва, , 09:29 — REGNUM Сегодня, 18 апреля, в рамках Недели иммунизации Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вакцинопрофилактике, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прививки Wallspaper.ru

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы граждан, когда и почему необходима вакцинация, о Национальном календаре профилактических прививок, профилактике инфекций и т.д.

Горячая линия по вакцинопрофилактике 2продлится до 29 апреля. О режим её е работы можно узнать на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор периодические запускает горячие линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

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