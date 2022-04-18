Париж, 18 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу французского государства Эммануэля Макрона посетить Украину, передает BFM TV.

President.gov.ua Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

«Что касается Эммануэля, я с ним разговаривал. Думаю, он хочет добиться диалога. Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность», — заявил президент Украины.

Эммануэль Макрон в разгар предвыборной кампании во Франции отказался использовать слово «геноцид», говоря о ситуации на Украине, потому что слово «геноцид», по его мнению, должно быть «квалифицировано юристами, а не политиками».

Напомним, ранее президент Украины пригласил главу США Джо Байдена приехать на Украину. Правительство США рассматривает возможность отправки посланника в Киев, но Белый дом пока исключил поездку самого президента на Украину.