В Оренбурге завершают отопительный сезон с отсрочкой
Оренбург, 18 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбурге 18 апреля завершают отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
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Радиатор отопления
Стоит отметить, ранее администрация анонсировала отключение отопления 13 апреля. Однако завершение отопительного сезона решили отсрочить.
Чиновники подчеркнули, что такое решение было продиктовано необходимостью обеспечить комфортные условия для горожан в сезон неустановившейся теплой погоды. Напомним, отопление отключают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд превышает +8 градусов по Цельсию.