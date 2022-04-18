Оренбург, 18 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбурге 18 апреля завершают отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Стоит отметить, ранее администрация анонсировала отключение отопления 13 апреля. Однако завершение отопительного сезона решили отсрочить.

Чиновники подчеркнули, что такое решение было продиктовано необходимостью обеспечить комфортные условия для горожан в сезон неустановившейся теплой погоды. Напомним, отопление отключают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд превышает +8 градусов по Цельсию.