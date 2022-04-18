Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге наступает настоящая весна, дневная температура воздуха будет подниматься до +15 градусов, что позволяет городским автомобилистам заменить зимнюю на летнюю резину, сообщил главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

«Надеюсь, все кто ездит по городу и по трассам уже сменили резину. Как и говорили, к 10 апреля уже можно было менять. Сейчас ничего не меняется в прогнозах», — сказал синоптик.

При этом, жителям Ленинградской области, особенно Карельского перешейка, в этом вопросе можно не спешить, так как на региональных дорогах до сих пор лежит снег.

Что касается прогноза на неделю, то в понедельник, 18 апреля, в городе на Неве ожидается облачная погода, без существенных осадков. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем будет дуть восточный слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Во вторник, 19 апреля, осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днём +12…+14 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. В среду 20 апреля также без осадков, слабый ветер, температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днём +13…+15 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Как уточнил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, Северная столица пока остается под влиянием гребня антициклона, который начал терять свои силы. Облаков в небе над регионом станет больше, но вероятность дождей по-прежнему минимальна.

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