Грозный, , 09:26 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил всех неравнодушных жителей России принять участие в обучении военному ремеслу и стать добровольцами. Он рассказал, как и где ведется подготовка бойцов для участия в специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.

Российский университет спецназа. Гудермес Ruspetsnaz.ru vk.comruspetsnaz_ru

«Сегодня любой гражданин России, которому небезразлична судьба нашей Родины, может записаться в ряды добровольцев и пройти качественное обучение в Российском университете спецназа (РУС). Если вам от 23 до 50 лет, вы психически и физически здоровы, РУС ждет вас!» — пригласил чеченский лидер.

По словам Кадырова, РУС «вносит колоссальный вклад в подготовку добровольцев из различных регионов России». Каждую неделю в Донбасс отправляются около 200 подготовленных университетом добровольцев. Кроме профессиональной огневой и тактической подготовки, они получают навыки оказания медицинской помощи, благодаря чему потери среди личного состава оказываются минимальными, подчеркнул Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, центр подготовки сотрудников спецподразделений в чеченском городе Гудермесе начали создавать в 2015 году. Он разместился на территории более 400 гектаров и состоит из почти сорока учебных объектов. Учебный центр для подготовки сотрудников сил специального назначения всех родов и видов войск, а также спецслужб Российской Федерации был первым в России и одним из немногих в мире. В 2017 году его переименовали в Российский университет спецназа.

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