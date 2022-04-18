Нур-Султан, , 09:25 — REGNUM Ведение ограничений полномочий президента Казахстана планируется оформить до конца текущего года. Об этом 18 апреля сообщил журналистам глава минюста республики Канат Мусин.

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«Внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение парламента запланировано на август текущего года, а их принятие до конца текущего года», — сказал министр.

Он отметил, что поправки ограничат срок пребывания президента на посту. Также будут пересмотрены его полномочия. Планируется изменить закон «О президенте Республики Казахстан» и несколько других законов.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будут перераспределены полномочия среди ветвей власти с ослаблением института президента. Он считает, что нужно уйти суперпрезидентской формы правления.