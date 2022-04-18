В Казахстане до конца года могут ограничить полномочия президента
Астана, 18 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Ведение ограничений полномочий президента Казахстана планируется оформить до конца текущего года. Об этом 18 апреля сообщил журналистам глава минюста республики Канат Мусин.
«Внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение парламента запланировано на август текущего года, а их принятие до конца текущего года», — сказал министр.
Он отметил, что поправки ограничат срок пребывания президента на посту. Также будут пересмотрены его полномочия. Планируется изменить закон «О президенте Республики Казахстан» и несколько других законов.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будут перераспределены полномочия среди ветвей власти с ослаблением института президента. Он считает, что нужно уйти суперпрезидентской формы правления.