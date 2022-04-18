Астана, 18 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Ведение ограничений полномочий президента Казахстана планируется оформить до конца текущего года. Об этом 18 апреля сообщил журналистам глава минюста республики Канат Мусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение парламента запланировано на август текущего года, а их принятие до конца текущего года», — сказал министр.

Он отметил, что поправки ограничат срок пребывания президента на посту. Также будут пересмотрены его полномочия. Планируется изменить закон «О президенте Республики Казахстан» и несколько других законов.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будут перераспределены полномочия среди ветвей власти с ослаблением института президента. Он считает, что нужно уйти суперпрезидентской формы правления.